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19:48, 1 марта 2025Россия

Пострадавшего от нападения собак школьника перевезли в Москву

Девятилетнего мальчика, лицо которого разорвали собаки, перевезли в Москву
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отец пострадавшего от нападения собак в Сочи девятилетнего мальчика Валентин Королев сообщил, что сына перевезли в столицу. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По словам мужчины, в 14 часов по московскому времени после сбора документов ребенка забрала санавиация. «Как мне сказали, им (сыном) занялся именно комитет по делам президента (РФ). Ребенка забрали, я отписался, что его забрали, дал добро на транспортировку, все. Отвезли его в центр, я сейчас не вспомню, по делам президента», — заявил Королев, уточнив, что лично видел, как сына погрузили в вертолет. Сам Королев планирует выехать в Москву вечером субботы скорым поездом.

Россиянин отметил, что в ходе транспортировки ребенок находился в искусственной коме. В Москве его госпитализируют в центр экстренной хирургии. Отец школьника подчеркнул, что не знает, кто будет проводить операции и что именно требуется для восстановления лица, однако уже ясно, что в нем нуждаются щеки и нос ребенка, при этом его глаза не пострадали.

Накануне стало известно, что в отношении владельца двух хаски, которые разорвали лицо мальчику, выбрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Трагедия произошла в среду утром в СНТ «Авиатор» Адлерского района. Собаки, находясь без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на ребенка. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и сообщили о произошедшем родителям ребенка.

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