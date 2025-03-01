Появились подробности о смерти звезды «Супермена»

CNN: Актер Хэкмен мог скончаться за девять дней до обнаружения тела

Оскароносный американский актер Джин Хэкмен мог скончаться за девять дней до обнаружения его тела. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Согласно данным кардиостимулятора артиста, последняя активность была зафиксирована 17 февраля. Отмечается, что для определения точного времени смерти потребуется, «возможно, даже несколько недель».

Власти сообщили, что в ходе исследования тел Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы не было выявлено следов отравления угарным газом. В доме актера в рамках обыска нашли и изъяли медицинские записи, планировщик задач и два телефона.

26 февраля Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико вместе с супругой и их собакой.

