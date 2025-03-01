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16:18, 1 марта 2025Россия

Путин позвонил матери псковского десантника по случаю 25-й годовщины подвига

Путин в годовщину гибели псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 марта, позвонил матери командира батальона псковских десантников Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной по случаю 25-й годовщины их подвига. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Путин дал высочайшую оценку подвигу героев России и подчеркнул, что в стране этот подвиг не забудут никогда. «По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне — одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя. Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей (десантников), и делает это добровольно и уже очень долгое время», — поделился информацией Песков. Он уточнил, что президент много раз общался с Евтюхиной и поддерживает с ней теплые отношения.

Накануне стало известно, что Владимир Путин вновь назвал бойцов ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине, своими ребятами.

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