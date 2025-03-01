В Петербурге мать и дочь обвинили в воровстве и заперли в подсобке магазина

В Петербурге двух россиянок обвинили в воровстве и заперли в магазине, угрожая уголовным делом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в магазине Familia на Байконурской улице. Когда мать и дочь выходили из магазина с покупками, сработала сигнализация. К ним подошла женщина, представившаяся сотрудником охраны и, отметив, что сигнал идет от личной сумки посетительниц, а не от пакета с покупками, потребовала пройти в служебное помещение. Когда петербурженки зашли в подсобку, за ними закрыли дверь и отказались их выпускать. «Девушка, назвавшая себя охранником, начала обвинять мою мать в совершении кражи 25 февраля 2025 года и утверждала, что подобные случаи происходили неоднократно», — пожаловалась потерпевшая. При этом в предоставлении доказательств, уточнила она, ей отказали.

Примерно через полчаса девушка вызвала скорую помощь и полицию, поскольку ее матери стало плохо, и лишь через некоторое время женщинам удалось покинуть подсобку. После того как сотрудники правоохранительных органов оказались на месте инцидента, в магазине отказались от обвинений в краже, добавив, что ошиблись. В результате пленницы подписали заявление о незаконном лишении свободы группой лиц, а полиция начала проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что россиянин напал с ножом на сотрудника цветочного магазина, чтобы украсть одну розу.