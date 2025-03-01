Российский боец ССО ликвидировал группу иностранных наемников ВСУ из пистолета

Волонтер Хим: Российский боец ССО ликвидировал группу наемников ВСУ из пистолета

Российский боец в зоне проведения специальной военной операции (СВО) из пистолета ликвидировал группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в своем Telegram-канале волонтер Наталья Хим.

Она опубликовала видео, снятое на нашлемную камеру наемника. На кадрах видно, как говорящие на английском языке иностранцы оказались в ловушке. После этого раздаются выстрелы, и двое военных ВСУ падают на землю. Затем в кадре появляется мужчина в камуфляже и с бесшумным пистолетом в руках, подбегает к наемникам и стреляет в них.

По мнению Хим, применение специального пистолета говорит о том, что наемники столкнулись с бойцом Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил (ВС) РФ. Где и когда было снято видео — не раскрывается.

24 февраля сообщалось, что Российские военнослужащие ударили по месту дислокации ВСУ в Черкассах. После одного из ударов в больницы города начали поступать «иностранцы в камуфляже». Как уточнил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, речь шла о французских и прибалтийских наемниках.