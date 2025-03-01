США прекратят «выписывать чеки» Украине на конфликт

Белый дом: США перестанут выписывать чеки Киеву на конфликт с Россией

Администрация главы США Дональда Трампа не собирается продолжать финансировать конфликт Украины с Россией. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она подчеркнула, что бывший президент США Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете.

«Мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без реального, долгосрочного мира», — высказалась Левитт.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа изучает возможность прекращения поставок военной помощи Киеву после перепалки американского лидера и главы Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Данная возможность рассматривается в качестве ответа на поведение украинского президента в Овальном кабинете и «его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса».