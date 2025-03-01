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19:42, 1 марта 2025Россия

Стали известны подробности о найденных чемоданах с расчлененкой в Петербурге

«Фонтанка»: Найденные в Петербурге в чемоданах останки тела принадлежат мужчине
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Появилось видео, на которое попали неизвестные мужчины, переносящие, предположительно, один из чемоданов, в котором позднее нашли расчлененное тело. Подробности публикует 78.ru.

На кадрах двое мужчин в темной одежде с двумя чемоданами попали на записи камеры видеонаблюдения, установленной в одном из дворов Санкт-Петербурга.

«Фонтанке» в правоохранительных органах сообщили, что найденные останки принадлежат мужчине. Сейчас с останками работают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 1 марта нашли чемоданы с частями человеческого тела. Находку в Невском районе, на Славянской улице, обнаружил мужчина-морж, нырявший неподалеку в Неву. Среди деревьев он нашел два чемодана с расчлененными останками.

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