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12:57, 1 марта 2025Мир

Трамп задумал прекратить поставки оружия Украине

WSJ: Трамп поручил изучить вопрос остановки поставок оружия Украине
Мария Черкасова

Фото: US ARMY / Reuters

Президент США Дональд Трамп после общения с украинским лидером Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности изучить, могут ли Соединенные Штаты временно или полностью остановить текущие поставки оружия Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Также сообщается, что после разговора двух президентов представитель администрации Трампа заявил, что тот может принять решение прекратить даже косвенную поддержку, оказываемую США. Это в том числе «другие» виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение украинских военнослужащих и пилотов, а также размещение кол-центра, управляющего международной помощью, на американской военной базе в Германии.

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По данным Пентагона, из разрешенных Конгрессом средств для финансирования Украины из Министерства обороны страны осталось около 3,85 миллиарда долларов, пишет издание. За все время конфликта Пентагон отправил 72 партии военной помощи на сумму более 34 миллиардов долларов.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет.

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