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00:56, 1 марта 2025Бывший СССР

Украину сравнили с осаждаемым орками городом из «Властелина колец»

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина — это защищающий мир от зла Минас-Тирит
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина является Минас-Тиритом — городом из «Властелина колец», который осаждала армия орков. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Страна.ua».

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «борется» за страну и защищает интересы «героического» народа Украины.

«Мы благодарны тем, кто рядом. Тем, кто понимает, что Украина – это не просто точка на карте. Это Минас-Тирит, защищающий мир от зла», — заявил Ермак.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас призвала найти «нового лидера свободного мира» вместо США. «Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов», — сказала Каллас.

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