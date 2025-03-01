В Белом доме рассказали о злости Трампа на Зеленского

Советник Уолтц: Поведение Зеленского в Белом доме разозлило Трампа

Президент США Дональд Трамп был не только разочарован, но и разозлен поведением украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом в беседе с телеканалом Fox News сообщил советник главы государства по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, встреча двух лидеров могла стать позитивным моментом для Киева. В частности, отметил Уолтц, в случае успеха Соединенные Штаты перешли бы к дальнейшим переговорам с Россией и добились прекращения войны. «Но вместо этого, что и расстроило президента, — честно говоря, разозлило, — стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои», — заявил советник Трампа.

Ранее Майк Уолтц рассказал, что команда Трампа единогласно предложила прекратить переговоры с Зеленским.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.