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13:46, 1 марта 2025Россия

В департаменте строительства Минобороны назначен новый руководитель

РБК: Гендиректор ВСК Маковский возглавил департамент строительства Минобороны
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Игорь Маковский

Игорь Маковский . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Игорь Маковский возглавил департамент строительства Минобороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с кадровым назначением.

По данным издания, документы о назначении нового руководителя были подписаны в пятницу, 28 февраля. Два месяца назад, в декабре 2024 года, Маковский был назначен генеральным директором Военно-строительной компании.

Ранее сообщалось о расследовании нескольких уголовных дел, связанных с работой Военно-строительной компании. В феврале следователи направили в суд дело бывшего заместителя руководителя департамента строительства ВСК Сергея Горского, обвиняемого в коррупции и злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа Минобороны России.

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