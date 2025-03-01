В США поспорили о значении сказанного Зеленским нецензурного слова в адрес Вэнса

В США поспорили о значении слова, которым Зеленский назвал Вэнса

В США пользователи социальной сети поспорили о значении русского слова, которым президент Украины назвал вице-президента США Джея Ди Вэнса. Дискуссию начал американский блогер Джэк Анхерд на своей странице в X.

«В сети распространяется видео, на котором Зеленский в лицо называет Джея Ди Вэнса "сука"», — написал блогер. П его мнению, сказанное в адрес Вэнса нецензурное выражение является полным провалом и позором для лидера государства.

В комментариях Анхерда поправили, что это слово необязательно относится к конкретному человеку. Иногда его используют, чтобы выразить сильное раздражение, разочарование или гнев. «Но имеет ли оно такое же значение на украинском?» — задавались вопросом в комментариях к посту.

Ранее в Белом доме обвинили Зеленского во враждебности к Джею Ди Вэнсу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что украинский лидер стал инициатором перебранки во время переговоров между Украиной и США.