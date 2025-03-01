Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 1 марта 2025Экономика

В Центробанке заявили о жестком намерении привести инфляцию к четырем процентам

Советник председателя ЦБ Тремасов: ЦБ жестко настроен привести инфляцию к 4 %
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России свою политику не менял: он по-прежнему жестко настроен вернуть инфляцию к цели в четыре процента. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов.

По словам Тремасова, ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность по поручению общества, «какие бы ни были сильные встречные ветра». Он отметил, что ЦБ не питает иллюзий, что вернет инфляцию к цели в 2025 году. Пока прогнозы на нынешний год остаются на уровне семи-восьми процентов. «Сейчас в моменте, первые два месяца, текущие темпы роста цен — секвенциальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, она двузначная, это 10 процентов плюс», — объяснил Тремасов.

Банк России предполагает, что пик годовой инфляции в России придется на апрель-май, после она начнет снижаться. Если в 2025 году инфляция будет восемь процентов, то в среднем за последние пять лет (2021-2025) она составит девять процентов. Предыдущие пять лет она была четыре процента. К этому показателю ЦБ планирует привести инфляцию в 2026 году и поддерживать ее на этом уровне и дальше.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года российская экономика не только не замедлялась, но даже ускорила рост, а инфляция в декабре оказалась выше ноябрьской при замедлении всех видов кредитования и не снижается в январе. Это в Центробанке связывают с «активизацией бюджетных расходов», которые, по сути, подменили собой коммерческий кредит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Колонна техники НАТО не может эвакуироваться из замыкающегося в Курской области котла. Что там происходит?

      Захарова сравнила Зеленского с голым королем из сказки Андерсена

      Самолет рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления

      Чемоданы с расчлененкой нашли в Петербурге

      Три страны не позвали на саммит по Украине в Лондоне

      Претендующий на участие в Олимпиаде-2026 от России фигурист получил травму

      Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине

      Израиль решил добиться от США сохранения российских баз в Сирии

      Американский самолет заметили над Черным морем перед атакой на «Турецкий поток»

      Назван способ избавиться от большого живота до лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше