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06:42, 1 марта 2025Мир

В Великобритании министр подала в отставку в знак протеста

Британский министр Доддс ушла в отставку в знак протеста против решения Стармера
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс ушла в отставку после решения премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения расходов на иностранную помощь. Она сообщила об этом на своей странице в социальной сети X.

«В конечном счете эти сокращения лишат отчаявшихся людей продовольствия и медицинской помощи», — предупредила Доддс.

Она также предположила, что политика Стармера подорвет репутацию Соединенного Королевства. При этом Доддс уточнила, что понимает: «легких путей» для наращивания оборонного бюджета нет.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

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