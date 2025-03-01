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08:45, 1 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ призвали идти на Киев

РИА Новости: Бойцы ВСУ призвали к походу на Киев из-за коррупции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) призвали население страны к походу на Киев из-за коррупции среди властей и командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель антифашистского сопротивления на Украине рассказал РИА Новости.

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев», — сообщил он.

Отмечается, что мобилизованные в ВСУ украинцы хотят призвать руководство страны к ответу. Собеседник агентства подчеркнул, что это уже не первый подобный призыв.

Ранее Российские войска выявили и поразили штаб ВСУ в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Они засняли на видео вход в штаб украинской армии.

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