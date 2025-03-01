РИА Новости: Бойцы ВСУ призвали к походу на Киев из-за коррупции

Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) призвали население страны к походу на Киев из-за коррупции среди властей и командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель антифашистского сопротивления на Украине рассказал РИА Новости.

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев», — сообщил он.

Отмечается, что мобилизованные в ВСУ украинцы хотят призвать руководство страны к ответу. Собеседник агентства подчеркнул, что это уже не первый подобный призыв.

Ранее Российские войска выявили и поразили штаб ВСУ в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Они засняли на видео вход в штаб украинской армии.