В ВСУ заявили о конце Украины после перепалки Зеленского в Белом доме

Полковник ВСУ в беседе с Time: Зеленский дал отпор, но теперь нам конец

Президента Украины Владимира Зеленского можно уважать за попытку спорить с лидером США Дональдом Трампом, но теперь Киеву конец. О трагичной судьбе страны после перепалки Зеленского в Белом доме заявил в беседе с Time неназванный полковник Вооруженных сил Украины.

«Молодец. Он дал отпор, это надо уважать, но теперь нам [конец]», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что в противостоянии с Москвой Европа не сможет заменить Вашингтон ни по вопросам военных поставок, ни по вопросам разведданных.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.