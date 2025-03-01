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19:32, 1 марта 2025Мир

Венгерского министра заинтересовала атака Украины на «Турецкий поток»

Лавров созвонился с главой МИД Венгрии Сийярто из-за атаки на «Турецкий поток»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, разговор состоялся по инициативе венгерской стороны, сообщили 1 марта в МИД России.

Там указали, что Сийярто заинтересовали оценки, связанные с попытками Украины атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, перекачивающую газ по газопроводу «Турецкий поток».

«Лавров предоставил необходимые разъяснения», — отметили в МИД, не сообщив других подробностей разговора.

Ранее Лавров попросил турецкого коллегу Хакана Фидана повлиять на Украину после атаки Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию.

О попытке атаки ранее в субботу сообщило Минобороны РФ. По станции выпустили три беспилотника самолетного типа. Все они были сбиты российскими подразделениями сил ПВО на безопасном расстоянии от станции, которая подает газ в штатном режиме.

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