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16:17, 1 марта 2025Бывший СССР

ВСУ стянули восемь тысяч элитных бойцов для контрудара на одном направлении

Mash: Украина стянула 8 тысяч бойцов элитных подразделений для контрудара в ДНР
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новый контрудар на покровском направлении фронта в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ВСУ планируют начать контрнаступление в районе населенных пунктов Успеновка и Удачное. Для этой цели там накопили до 8 тысяч бойцов элитных подразделений.

Отмечается, что среди них замечены опытные операторы БПЛА из подразделений «Птахи Мадяра», «Хищники», «Гостри Картузы» и «Череп». Кроме того, командование ВСУ к месту предполагаемого удара стянуло бойцов из числа самых подготовленных бригад: 59-й штурмовой, 32-й и 42-й механизированных и 425-й штурмовой полк. Также присутствуют элитные 15-я, 55-я и 107-я артиллерийские бригады.

Издание отмечает, что Российская армия также наращивает силы на покровском направлении и готовится отразить удар.

Ранее сообщалось, что украинцы начали сбор средств на ядерное оружие после беседы президента США Дональда Трампа и его украинского визави Владимира Зеленского в Белом доме. Сбор открыл украинский банкир, сооснователь Monobank и Fintech Band Олег Гороховский.

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