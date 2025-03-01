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20:38, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Загоревшийся в воздухе двигатель самолета попал на видео

NYP: У самолета над США загорелся двигатель
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Грузовой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка американского штата Нью-Джерси. Соответствующие кадры публикует газета The New York Post (NYP).

«На видео видно, как загорелся двигатель грузового самолета FedEx, что привело к аварийной посадке», — комментирует издание видео в Х.

Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, как стало известно журналистам, назвали причиной возгорания столкновение самолета с птицей.

Ранее на парковке в Санкт-Петербурге случился пожар. Мужчина устроил поджог трех автомобилей.

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