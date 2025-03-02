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23:54, 2 марта 2025Мир

Экс-советник Пентагона оценил слова Стармера о размещении британских войск на Украине

Макгрегор: Размещение войск Великобритании на Украине приведет к мировой войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carl Court / Reuters

Размещение британских на Украине приведет к мировой войне. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Так эксперт оценил слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Лондон готов «разместить силы» на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования.

«Это положит начало третьей мировой войне», — посетовал Макгрегор.

2 марта в особняке Ланкастер-хаус в Лондоне стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений. Сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в поместье Сандрингем в Норфолке.

В частности, Стармер озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности. Британский политик допустил, что Киев спасут поддержка США и гарантии Европы.

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