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07:11, 2 марта 2025Мир

Госдеп ускорил поставки оружия Израилю на несколько миллиардов долларов

Госсекретарь США Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Кроме того, он отметил введенные администрацией предыдущего президента США Джо Байдена ограничения на передачу еврейскому государству определенных видов оружия, назвав их необоснованными и политизированными. Глава американского ведомства подчеркнул, что это является «еще одним признаком того, что у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем президент [США Дональд] Трамп».

Байден запретил поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб в мае 2024 года, объяснив это решение ущербом, который использование снарядов в секторе Газа может нанести мирным жителям. В январе текущего года Трамп заявил об отмене запрета.

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