Кремлевский повар раскрыл секреты угощения Путина для гостей

Повар Бухаров: Путин угощает гостей РФ рыбой, супами и щербетом

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» управления делами президента России Игорь Бухаров раскрыл секреты угощения президента России Владимира Путина, которые подаются зарубежным гостям. Его слова приводит ТАСС.

Обед обычно начинается с рыбных или овощных закусок, при их выборе стараются обращать внимание на аллергические заболевания, религиозные взгляды и другие особые пожелания гостей.

В качестве первого блюда подают супы русской кухни. Так, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына угощали ухой, а председателя Китая Си Цзиньпина — борщом с уткой. Также в меню зачастую бывают пельмени с необычными начинками, например, с крабом, осетриной или неркой.

Горячее традиционно предлагается в двух вариантах, один из них обязательно мясной, например, блюда из говядины или ягнятины, реже из телятины или оленины, отметил Бухаров. На десерт гостям предлагают щербет, для него каждый раз используются разные ягоды или фрукты.

«Надо понимать, что сам прием проходит всегда очень быстро, на него дается не больше часа. Нужно успеть подать все, и чтобы можно было быстро съесть», — добавил повар.

В мае повара председателя КНР Си Цзиньпина приготовили необычный обед для президента России Владимира Путина, приехавшего в Китай на 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. На торжественном приеме участникам российской делегации подавали тушеные морские огурцы, пятнистых окуней и утку по-пекински. Путину она так понравилась, что он съел больше, чем собирался.