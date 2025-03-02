Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:31, 2 марта 2025Из жизни

Кремлевский повар раскрыл секреты угощения Путина для гостей

Повар Бухаров: Путин угощает гостей РФ рыбой, супами и щербетом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» управления делами президента России Игорь Бухаров раскрыл секреты угощения президента России Владимира Путина, которые подаются зарубежным гостям. Его слова приводит ТАСС.

Обед обычно начинается с рыбных или овощных закусок, при их выборе стараются обращать внимание на аллергические заболевания, религиозные взгляды и другие особые пожелания гостей.

В качестве первого блюда подают супы русской кухни. Так, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына угощали ухой, а председателя Китая Си Цзиньпина — борщом с уткой. Также в меню зачастую бывают пельмени с необычными начинками, например, с крабом, осетриной или неркой.

Горячее традиционно предлагается в двух вариантах, один из них обязательно мясной, например, блюда из говядины или ягнятины, реже из телятины или оленины, отметил Бухаров. На десерт гостям предлагают щербет, для него каждый раз используются разные ягоды или фрукты.

«Надо понимать, что сам прием проходит всегда очень быстро, на него дается не больше часа. Нужно успеть подать все, и чтобы можно было быстро съесть», — добавил повар.

В мае повара председателя КНР Си Цзиньпина приготовили необычный обед для президента России Владимира Путина, приехавшего в Китай на 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. На торжественном приеме участникам российской делегации подавали тушеные морские огурцы, пятнистых окуней и утку по-пекински. Путину она так понравилась, что он съел больше, чем собирался.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Туск заявил о разделении мнений по поводу активов России

      В Конгрессе США призвали Зеленского прийти в себя

      Кремлевский повар раскрыл секреты угощения Путина для гостей

      Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

      Раненый боец СВО пропал по пути из госпиталя в российском городе

      Симоньян высказалась об исходе встречи Трампа с Зеленским

      Симоньян оценила поведение Трампа на встрече с Зеленским

      В Москве жители попытались вступиться за задержанную за езду на самокате мать с ребенком

      Митрополит Тихон попросил встречи с задержанными за подготовку покушения на него

      На Украине заявили о массовой гибели солдат ВСУ после удара «Искандером» по полигону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше