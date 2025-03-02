На Ставрополье заочно арестовали трех пособниц исламистов

Нефтекумский районный суд Ставрополья заочно арестовал трех пособниц исламистов

На Ставрополье заочно арестованы на два месяца три пособницы исламистов. Об этом говорится в материалах Нефтекумского районного суда.

Одной из трех жительниц Ставрополья, которая выехала в Сирию, вменяется пропаганда экстремистской символики и участие в запрещенной организации. Еще двум гражданкам вменяется участие в запрещенной экстремистской организации.

В настоящее время признанные пособницами исламистов жительницы региона объявлены в международный розыск.

Ранее портал Е1.ru сообщил, что в Екатеринбурге главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова арестовали за Telegram-пост трехлетней давности.