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14:04, 2 марта 2025Силовые структуры

На Ставрополье заочно арестовали трех пособниц исламистов

Нефтекумский районный суд Ставрополья заочно арестовал трех пособниц исламистов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Ставрополье заочно арестованы на два месяца три пособницы исламистов. Об этом говорится в материалах Нефтекумского районного суда.

Одной из трех жительниц Ставрополья, которая выехала в Сирию, вменяется пропаганда экстремистской символики и участие в запрещенной организации. Еще двум гражданкам вменяется участие в запрещенной экстремистской организации.

В настоящее время признанные пособницами исламистов жительницы региона объявлены в международный розыск.

Ранее портал Е1.ru сообщил, что в Екатеринбурге главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова арестовали за Telegram-пост трехлетней давности.

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