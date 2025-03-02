Меркурис: Зеленский по прибытии в Белый дом планировал устроить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом с замыслом устроить конфликт. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

По его мнению, спор начался за закрытыми дверями, однако украинский лидер якобы решил продолжить его перед камерами. Как утверждает эксперт, об этом говорят факты, опровергая заявления европейских СМИ о попавшем в ловушку Зеленском.

Меркурис допустил, что разгадка может заключаться в сделке по редкоземельным минералам, которая так и не была заключена.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В результате украинский лидер покинул белый дом раньше запланированного, а церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, Зеленский должен извиниться перед Трампом за перепалку на переговорах в Белом доме.