НАТО предрекли конец из-за Трампа и Украины

Экс-главком НАТО Ставридис допустил роспуск альянса из-за Трампа и Украины

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что альянс может прекратить свое существование. Его слова приводит The Telegraph.

Ставридис допустил роспуск блока и предположил, что он превратится в Организацию европейского договора. По его мнению, сейчас наблюдаются последние дни НАТО.

Европейские члены стали больше беспокоиться на фоне требования президента США Дональда Трампа повысить оборонные расходы до пяти процентов ВВП. Волнение усилилось на фоне конфликта Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Сейчас союзники не знаю, кого поддерживать — Украину или Россию.

«Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса. <...> Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине в дальнейшем», — отметил Ставридис.

Ранее в США задумались об отказе от военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что простые американцы устали спонсировать военные действия.