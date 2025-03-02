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07:19, 2 марта 2025Мир

НАТО предрекли конец из-за Трампа и Украины

Экс-главком НАТО Ставридис допустил роспуск альянса из-за Трампа и Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил, что альянс может прекратить свое существование. Его слова приводит The Telegraph.

Ставридис допустил роспуск блока и предположил, что он превратится в Организацию европейского договора. По его мнению, сейчас наблюдаются последние дни НАТО.

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1 марта 2025

Европейские члены стали больше беспокоиться на фоне требования президента США Дональда Трампа повысить оборонные расходы до пяти процентов ВВП. Волнение усилилось на фоне конфликта Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Сейчас союзники не знаю, кого поддерживать — Украину или Россию.

«Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса. <...> Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине в дальнейшем», — отметил Ставридис.

Ранее в США задумались об отказе от военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что простые американцы устали спонсировать военные действия.

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