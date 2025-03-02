Названа лучшая утренняя зарядка для избавления от лишних килограммов

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от лишних килограммов. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что высокоинтенсивные тренировки (HIIT) — способ улучшить физическую форму, увеличить выносливость и сжечь калории. Она добавила, что перед тренировкой нужно выделить хотя бы пять минут на разогревающие упражнения.

В состав зарядки Ротач предложила включить планку, скручивания, подъем прямых ног, ножницы, приседания с прыжками, махи ногами, бег с высоким подниманием голени, а также берпи. Для выполнения последнего нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

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