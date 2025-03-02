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12:28, 2 марта 2025Спорт

Названа лучшая утренняя зарядка для избавления от лишних килограммов

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: tsyhun / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для избавления от лишних килограммов. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что высокоинтенсивные тренировки (HIIT) — способ улучшить физическую форму, увеличить выносливость и сжечь калории. Она добавила, что перед тренировкой нужно выделить хотя бы пять минут на разогревающие упражнения.

В состав зарядки Ротач предложила включить планку, скручивания, подъем прямых ног, ножницы, приседания с прыжками, махи ногами, бег с высоким подниманием голени, а также берпи. Для выполнения последнего нужно встать, затем перейти в упор присев, а из него прыжком в упор лежа, после чего снова перейти в присед, а из него выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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