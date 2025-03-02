Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Спартак М
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
17:10 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|19-й тур
10:26, 2 марта 2025Спорт

НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

НХЛ спрогнозировала, что хоккеист Овечкин побьет рекорд Гретцки 3 апреля 2025-го
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.

В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,60 гола за матч. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 3 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

31-й гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин записал на свой счет 1 марта. Это произошло в домашнем матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 1:3.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 10.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

      Стало известно о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»

      Вице-президента США призвали ехать кататься на лыжах в Россию

      Планы Трампа по Газе назвали нелепой фантазией

      Песков назвал условие нормализации отношений России и США

      Преподавателя российского училища культуры заподозрили в домогательствах студенток

      Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика

      Около Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности

      Песков рассказал об отсутствии попыток Макрона пообщаться с Путиным

      В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше