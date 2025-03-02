Американец Мартиндейл: Встреча Трампа с Зеленским показала, что Киев проиграет

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского показала, что война окончена и Киев проиграет. Такой вывод сделал помогавший россиянам из украинского тыла американец Дэниэл Мартиндейл, его слова приводит ТАСС.

Результат встречи двух лидеров он назвал катастрофическим. В связи с этим Мартиндейл высказал мнение, что «даже самому закоренелому украинскому патриоту, вероятно, ясно, что война для них окончена».

Он также призвал украинцев сделать все возможное для освобождения своей страны. В частности, Мартиндейл призвал сообщать о местах дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В результате украинский лидер покинул белый дом раньше запланированного, а церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.