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08:01, 2 марта 2025Мир

Помогавший россиянам американец предрек поражение Украины

Американец Мартиндейл: Встреча Трампа с Зеленским показала, что Киев проиграет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского показала, что война окончена и Киев проиграет. Такой вывод сделал помогавший россиянам из украинского тыла американец Дэниэл Мартиндейл, его слова приводит ТАСС.

Результат встречи двух лидеров он назвал катастрофическим. В связи с этим Мартиндейл высказал мнение, что «даже самому закоренелому украинскому патриоту, вероятно, ясно, что война для них окончена».

Он также призвал украинцев сделать все возможное для освобождения своей страны. В частности, Мартиндейл призвал сообщать о местах дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. В результате украинский лидер покинул белый дом раньше запланированного, а церемония подписания соглашения по редкоземельным металлам была сорвана.

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