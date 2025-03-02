Пушилин заявил о попытках украинских войск укрепиться в районе Дзержинска

Пушилин: украинские войска пытались безуспешно укрепиться в районе Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались безуспешно укрепиться в районе освобожденного Дзержинска, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, после Дзержинска для украинских войск «ситуация крайне плачевна».

«После освобождения Торецка (украинское название города Дзержинска) противник в пригородах Торецка пытается зацепиться, пытается к каким-то активным действиям перейти», — указал политик.

Ранее Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) близ Дзержинска, под Горловкой.

Российские военные сорвали попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в Донецкой народной республике (ДНР).