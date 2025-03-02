Раскрыта причина стрельбы в подмосковном торговом центре

Стрельба в ТЦ «Красный кит» началась после конфликта мужчины с охраной

Стрельба в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах началась после конфликта подозрительного мужчины с охраной. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам посетителей, незнакомец был одет во все черное, а в руках держал чемодан (по другим данным — коробку). Когда охранник остановил мужчину, тот начал сопротивляться и сделал минимум шесть выстрелов.

Также появилась информация, что устроивший стрельбу в ТЦ посетитель приходил туда 2 марта дважды. Первый раз он начал ругаться с охранниками возле фуд-корта. Те его избили и выгнали из центра. Потом дебошир вернулся снова со словами: «Вы же сказали, что если я еще раз приду, вы меня побьете».

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате стрельбы в «Красном ките».

