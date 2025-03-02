Россияне застряли в аэропорту Тбилиси

Mash: 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси из-за нехватки мест в самолете

Около 20 россиян застряли в аэропорту Тбилиси из-за того, что авиакомпания Red Wings в последний момент перед вылетом заменила один самолет на другой, и части пассажиров не хватило места, сообщил Mash.

По данным источника, рейс должен был вылететь днем в воскресенье, 2 марта. Но за два часа до вылета самолет поменяли на другой, меньшей вместимости. Нехватка мест обнаружилась уже при регистрации.

РБК в Red Wings подтвердили, что направили из Тбилиси в Москву судно меньшей вместимости «в связи с необходимостью замены самолета».

Пассажирам, которым не хватило места, предложили вернуть деньги без комиссии и штрафов, переоформить билеты на другие даты или с вылетом из других городов Грузии. Если те не согласятся на эти варианты, пассажиров вывезут из Тбилиси на рейсах авиакомпании «с более поздним вылетом», добавили в компании.

В конце февраля собиравшиеся улететь в Шарм-эш-Шейх, Египет, туристы застряли в аэропорту Минеральных Вод на несколько часов.