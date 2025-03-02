Российские десантники поразили командный пункт ВСУ в Херсонской области

Минобороны: Российские БПЛА поразили командный пункт ВСУ в Херсонской области

Российские десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поразили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Расчет беспилотных летательных аппаратов российских десантников выявил и нанес огневое поражение командно-наблюдательному пункту противника на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что работу FPV-дрона корректировал другой беспилотник. В результате был поражен наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль около пяти квадратных километров у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.