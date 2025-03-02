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12:15, 2 марта 2025Бывший СССР

Сбор денег на «ядерку» на Украине оказался шуткой

Начатый Гороховским сбор денег на ядерное оружие для Украины оказался шуткой
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Начатый на Украине сбор денег на «ядерку» сооснователем Monobank и Fintech Band Олегом Гороховским оказался шуткой, «чтобы выпустить пар после тяжелого дня», имея в виду скандал с президентом страны Владимиром Зеленским в США. Его цитирует «Страна.ua».

Он добавил, что собранные деньги пойдут на беспилотники.

Гороховский отметил, что меньше чем за сутки под такой призыв были собраны 27,2 миллиона гривен. «Конечно, я не знаю, как сделать “ядерку”, но это не было целью сбора», — высказался банкир, пообещав снова собирать деньги на «настоящую "ядерку"», когда придет время для этого.

Сбор средств начался накануне. Гороховский изначально объяснял его тем, что якобы появилось «много просьб начать сбор на "ядерку"».

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