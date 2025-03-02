Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:26, 2 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за его поведения на встрече с Трампом

Симоньян заявила, что Зеленский повел себя как свинья на встрече с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Украинский лидер Владимир Зеленский повел себя как «отпетая свинья» на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».

«Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья», — посетовала она.

По словам Симоньян, Зеленский «бесконечно выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, свое несогласие». Очень демонстративно, добавила журналистка. Она также отметила, что Зеленский постоянно перебивал собеседников.

Ранее журналистка предрекла, что Зеленского ждет судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она предположила, что после окончания российско-украинского конфликта Зеленский отправится в Лондон.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Так, Трамп высказал украинскому лидеру множество претензий. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня на Украине

      Медведев назвал встречу лидеров стран ЕС в Лондоне «антитрамповским русофобским шабашем»

      На Западе назвали Зеленского подделкой из-за его подарка Трампу

      Пушилин заявил о попытках украинских войск укрепиться в районе Дзержинска

      Американцы обвинили Трампа в переходе на сторону России

      Еврокомиссия призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

      «Ростов» спасся от поражения от «Динамо» в РПЛ

      Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

      Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за его поведения на встрече с Трампом

      В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше