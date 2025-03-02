Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за его поведения на встрече с Трампом

Симоньян заявила, что Зеленский повел себя как свинья на встрече с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский повел себя как «отпетая свинья» на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».

«Зеленский почувствовал себя в гостях как в свинарнике. Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья», — посетовала она.

По словам Симоньян, Зеленский «бесконечно выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, свое несогласие». Очень демонстративно, добавила журналистка. Она также отметила, что Зеленский постоянно перебивал собеседников.

Ранее журналистка предрекла, что Зеленского ждет судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она предположила, что после окончания российско-украинского конфликта Зеленский отправится в Лондон.

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Так, Трамп высказал украинскому лидеру множество претензий. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

