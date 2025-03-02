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23:05, 2 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян оценила поведение Трампа на встрече с Зеленским

Симоньян заявила, что Трамп на встрече с Зеленским вел себя безупречно вежливо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп вел себя безупречно вежливо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать ему возможность чувствовать себя в гостях как дома. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на телеканале «Россия 1».

«С самого начала Трамп вел себя безупречно вежливо, с точки зрения, опять-таки, правил гостеприимства вот этой вот старой Америки. Он несколько раз сказал: "Для нас честь принимать вас здесь"», — отметила журналистка.

Дональд Трамп сказал про Зеленского, что знает его много лет. Для главы США это всегда является «такой меткой, только не черной, а наоборот, хорошим таким знаком: когда он так о ком-то говорит», считает Симоньян. Также она обратила внимание на то, что президент Штатов на встрече объявил, что готов обед и «с Зеленским отобедает и после этого подпишет сделку». По словам Маргариты Симоньян, Трамп на встрече дал Зеленскому «шикарный шанс», но он им не воспользовался.

Ранее Симоньян рассказала, что Владимир Зеленский повел себя как «отпетая свинья» на встрече с президентом Соединенных Штатов. По словам журналистки, украинский лидер «бесконечно выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, свое несогласие».

28 февраля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Так, Трамп высказал украинскому лидеру множество претензий. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

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