«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ

«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На 51-й минуте забитым мячом отметился нападающий красно-белых Манфред Угальде. На шестой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Пабло Солари увеличил преимущество хозяев.

Благодаря победе «Спартак» набрал 40 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с восемью очками остается аутсайдером РПЛ, располагаясь на последней 16-й строчке.

Ранее свои матчи провели еще два лидера турнирной таблицы — «Зенит» и «Краснодар». Встреча петербуржцев с ЦСКА завершилась нулевой ничьей, а «быки» сыграли с «Крыльями Советов» со счетом 1:1.