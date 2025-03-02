Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 2 марта 2025Мир

Сын Трампа выступил против мобилизации на Украине

Сын президента США Трамп-младший счел мобилизацию на Украине абсолютным злом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сын президента США Дональд Трамп — младший счел мобилизацию на Украине абсолютным злом. Он выступил против ее проведения на своей странице в соцсети X, передает «Газета.Ru».

Такое высказывание он допустил после просмотра кадров из украинского Львова, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) жестоко обращаются с мужчиной в ходе мобилизации.

По сведениям Минобороны России, набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту не решил проблемы Киева с мобилизацией.

Ранее, 1 марта, депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук рассказал, что взятка для уклонения от мобилизации доходит до 12 тысяч долларов. Он призвал расформировать военкоматы из-за многочисленных коррупционных схем, которые сложились в системе призыва.

В конце февраля посол Украины в Польше Василий Боднар отметил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о выводе войск США из Европы

      Маск показал характеризующий Зеленского рисунок

      Туроператоры рассказали о заболевших лихорадкой денге

      Мужчина выстрелил в знакомого из охотничьего карабина во время ссоры

      В Норвегии заявили о занимающем позицию проигравшего Большунове

      В Совфеде рассказали о шоке посла Украины из-за скандала в Белом доме

      Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

      Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке и аренде квартиры

      Сын Трампа выступил против мобилизации на Украине

      МИД Украины опротестовал ротацию МАГАТЭ через территорию России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше