Сын президента США Трамп-младший счел мобилизацию на Украине абсолютным злом

Сын президента США Дональд Трамп — младший счел мобилизацию на Украине абсолютным злом. Он выступил против ее проведения на своей странице в соцсети X, передает «Газета.Ru».

Такое высказывание он допустил после просмотра кадров из украинского Львова, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) жестоко обращаются с мужчиной в ходе мобилизации.

По сведениям Минобороны России, набор добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту не решил проблемы Киева с мобилизацией.

Ранее, 1 марта, депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук рассказал, что взятка для уклонения от мобилизации доходит до 12 тысяч долларов. Он призвал расформировать военкоматы из-за многочисленных коррупционных схем, которые сложились в системе призыва.

В конце февраля посол Украины в Польше Василий Боднар отметил, что украинские власти практически исчерпали возможности для мобилизации.