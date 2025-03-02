Журналист Карлсон: Киев продавал оружие США на черный рынок за пятую часть цены

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти Украины продавали на черном рынке американское оружие в больших количествах. Об этом он написал в социальной сети X.

Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия и подчеркнул, что страна это делала за пятую часть цены — «по двадцать центов за доллар».

«Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие сейчас Сирию», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи республике. «Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал украинский лидер.