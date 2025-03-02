Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 2 марта 2025Мир

Трампа назвали единственным способным привести Путина к переговорам

Рубио назвал президента США единственным способным привести Путина к переговорам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп — единственный человек на Земле, способный привести президента России Владимира Путина за стол переговоров. Таким заявлением поделился американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News, слова оттуда приводит РИА Новости.

Рубио обратил внимание, что сделать это враждебными действиями не получится.

«Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно», — отметил госсекретарь.

Американский лидер придерживается позиции отказа от агрессивного поведения благодаря собственному инстинкту на основе «многих лет заключения сделок», пояснил Рубио.

До этого колумнистка Дебора Хэйнс прокомментировала конфликт президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который произошел в Овальном кабинете. Она сочла триумфатором в конфликте в Белом доме Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о решении Зеленского «взорвать» отношения с Вашингтоном

      Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня на Украине

      Директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции

      В России заявили о проигрыше Зеленского в диалоге с США

      Глава Еврокомиссии призвала срочно вооружить Европу

      Британский посол в США призвал Украину принять план Трампа

      Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Сайтиев

      Возросло число пострадавших в результате стрельбы в ТЦ под Москвой

      Российский музыкант умер на автовокзале

      В США рассказали об отсутствии планов заключать сделку по минералам с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше