Рубио назвал президента США единственным способным привести Путина к переговорам

Президент США Дональд Трамп — единственный человек на Земле, способный привести президента России Владимира Путина за стол переговоров. Таким заявлением поделился американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News, слова оттуда приводит РИА Новости.

Рубио обратил внимание, что сделать это враждебными действиями не получится.

«Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно», — отметил госсекретарь.

Американский лидер придерживается позиции отказа от агрессивного поведения благодаря собственному инстинкту на основе «многих лет заключения сделок», пояснил Рубио.

До этого колумнистка Дебора Хэйнс прокомментировала конфликт президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который произошел в Овальном кабинете. Она сочла триумфатором в конфликте в Белом доме Россию.