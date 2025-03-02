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15:00, 2 марта 2025Мир

В Европе призвали создать армию

Манфред Вебер: Европа должна сама вооружать себя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал создать в Европе армию. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с Funke Вебер заявил, что Европа должна сама вооружать себя. «Мы должны усилить нашу собственную оборонную индустрию», — заключил он.

Ранее глава МИД Росси Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину наглостью. По его словам, план введения миротворцев на Украину — это продолжение науськивания киевского режима на войну против России.

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