В Норвегии заявили о продолжении сотрудничества с ВМС США

Министр обороны Норвегии Сандвик заявил о продолжении сотрудничества с ВМС США

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик на фоне сообщений об отказе норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США заявил о том, что королевство продолжит сотрудничество с американской армией. Слова министра передал сайт правительства европейского государства.

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства (....) Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку», — заявил Сандвик.

Ранее сообщалось, что компания Haltbakk Bunkers прекратила обслуживание кораблей ВМС США. Причиной названа перепалка американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.