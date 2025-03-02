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15:36, 2 марта 2025Россия

В Совфеде рассказали о шоке посла Украины из-за скандала в Белом доме

Сенатор Пушков: Посол Украины была в ужасе от дипломатической катастрофы в США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова была в шоке от поведения президента республики Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прикрепил к публикации фотографию Маркаровой на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, она закрыла лицо рукой «в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на ее глазах».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа. Он добавил, что Зеленский приходил к власти с лозунгами о мире и на просьбах «отстать от русского языка».

До этого британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что спор между Трампом и Зеленским начался за закрытыми дверями, однако украинский лидер якобы решил продолжить его перед камерами. Меркурис допустил, что разгадка случившегося может заключаться в сделке по редкоземельным минералам, которая так и не была заключена.

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