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23:56, 2 марта 2025Россия

В России заявили о попытках Зеленского найти нового хозяина и желании бросить вызов Трампу

Рогов: Зеленский срочно ищет нового хозяина после провала переговоров в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что Владимир Зеленский срочно пытается найти нового хозяина после переговоров в США. Он также указал на желание украинского политика бросить вызов американскому коллеге Дональду Трампу.

Таким образом чиновник оценил проведение в Лондоне саммита европейских лидеров по Украине. По его мнению, Зеленский сделал ставку на Евросоюз и Великобританию.

«Зеленский готов бросить вызов Трампу, дерзить ему, так как уверен, что Трамп — это ненадолго, а глобалисты все равно возьмут власть в США по новой», — считает Рогов.

Он добавил, что украинский лидер стал токсичным для Трампа, поэтому президент США решил избавиться от него, чтобы не допустить глобального военного конфликта.

2 марта в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.

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