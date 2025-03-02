В России заявили о попытках Зеленского найти нового хозяина и желании бросить вызов Трампу

Рогов: Зеленский срочно ищет нового хозяина после провала переговоров в США

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что Владимир Зеленский срочно пытается найти нового хозяина после переговоров в США. Он также указал на желание украинского политика бросить вызов американскому коллеге Дональду Трампу.

Таким образом чиновник оценил проведение в Лондоне саммита европейских лидеров по Украине. По его мнению, Зеленский сделал ставку на Евросоюз и Великобританию.

«Зеленский готов бросить вызов Трампу, дерзить ему, так как уверен, что Трамп — это ненадолго, а глобалисты все равно возьмут власть в США по новой», — считает Рогов.

Он добавил, что украинский лидер стал токсичным для Трампа, поэтому президент США решил избавиться от него, чтобы не допустить глобального военного конфликта.

2 марта в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона стартовал европейский саммит по Украине. Инициатором встречи стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в мероприятии принимают участие представители 18 стран и объединений.

