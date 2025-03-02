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18:33, 2 марта 2025Мир

В Совфеде рассказали о желании Франции и Британии сорвать договоренности по Украине

Сенатор Пушков: Франция и Британия желают сорвать договоренности по Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Франция и Британия желают сорвать договоренности по Украине. Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий высказался о мирном плане по Украине, предложенном французской и британской сторонами, который противопоставляется переговорам между Вашингтоном и Москвой. «Параметры этой антитезы уже понятны: это будет набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя», — заметил сенатор.

По его оценке, подлинная цель президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-минисра Великобритании Кира Стармера — «сорвать реальное соглашение по Украине».

Ранее Пушков заметил, что посол Украины в США Оксана Маркарова была в шоке от поведения президента республики Владимира Зеленского в Белом доме.

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