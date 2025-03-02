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04:38, 2 марта 2025Мир

В США сообщили о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

WP: Афганская дилемма не позволит Трампу полностью заблокировать помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Возможное прекращение военной помощи США Украине после напряженного диалога в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским стало бы настоящей катастрофой. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на западного дипломата.

Отмечается, что хаотичный вывод американских войск из Афганистана в начале президентского срока экс-лидера США Джо Байдена стал пятном на его президентском пути, за которое Трамп часто критиковал его. Несколько собеседников издания предположили, что крах Украины при действующем главе Белого дома стал бы таким же черным пятном на его наследии. «Афганская дилемма не позволит Трампу полностью заблокировать военную помощь», — высказали мнение источники WP.

Ранее газета The New York Times сообщила, что после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме Вашингтон может перестать оказывать военную помощь Киеву, в том числе прекратить делиться с разведданными.

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