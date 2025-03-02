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15:12, 2 марта 2025Мир

В Венгрии заявили о нарушениях Еврокомиссией гарантий энергобезопасности

Глава МИД Венгрии Сийярто: Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия нарушила две гарантии энергобезопасности, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что это будет учтено при принятии решений в Европейском союзе по Украине. Свое видение по ситуации Сийярто изложил в письме к руководителю внешнеполитического ведомства Евросоюза Кае Каллас.

В конце февраля сообщалось, что Сийярто назвал губителя европейской экономики. Он допустил, что политика Европейской комиссии, которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен, пагубно сказывается на экономике ЕС. Венгерский министр раскритиковал Еврокомиссию за санкции против России, тарифы на китайские электрокары и неспособность вести переговоры с США.

Кроме того, Сийярто обратил внимание на то, что с Вашингтоном также можно было бы договориться, если бы ЕС снизил пошлины на продажу американских автомобилей в Европе с 10 до 2,5 процента.

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