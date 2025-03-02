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06:46, 2 марта 2025Бывший СССР

Военкор назвал причину недоумения Зеленского в разговоре с переводчиком

Военкор Астрахань: Зеленский за много лет ни разу не слышал о сожалении
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущего Fox News, не понял одного из сказанных им слов и с недоумением переспросил об этом переводчика. Затруднения у украинского лидера вызвало английское слово regret («сожаление»), на это обратил внимание военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань в своем Telegram-канале.

Журналист спросил у Зеленского, сожалеет ли он о том, что случилось в Белом доме во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Прошло много лет, и он ни разу, ни в одном контексте не слышал этого слова. Ни в одной речи, ни в одном интервью, которые так щедро раздавал. Демократия, свобода, защита мира, военные преступления, геноцид и сотни других слов он знает, он их произносит легко. А вот сожалений нет», — отметил военкор.

Ранее американский сенатор Тед Круз назвал встречу Зеленского с Трампом худшей в истории Белого дома. По его словам, президенту Украины необходимо было договорится о выгодном мире для своей страны, но он «решил, что умнее всех».

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