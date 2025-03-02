В Белом доме заявили о грубости Зеленского с Трампом

Белый дом: Зеленский прибыл на встречу с Трампом без желания вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом без желания вести переговоры о мире на Украине, он был враждебен и груб, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, украинский лидер решил спорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и неоднократно прерывал Трампа.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится добиться мира на Украине «как можно быстрее».