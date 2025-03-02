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21:09, 2 марта 2025Мир

В Белом доме заявили о грубости Зеленского с Трампом

Белый дом: Зеленский прибыл на встречу с Трампом без желания вести переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом без желания вести переговоры о мире на Украине, он был враждебен и груб, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, украинский лидер решил спорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и неоднократно прерывал Трампа.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится добиться мира на Украине «как можно быстрее».

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