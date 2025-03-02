В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, что противоречит желанию завершить конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает телеканал Fox News.
По ее словам, украинский политик в Овальном кабинете начал сразу продвигать идею о предоставлении Украине гарантий безопасности, «ставя телегу впереди лошади». Ливитт напомнила, что команда Трампа ведет активные переговоры и хочет добиться урегулирования кризиса, а для этого необходимы конкретные шаги.
«Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — отметила пресс-секретарь.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах.