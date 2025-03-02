Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 2 марта 2025Мир

В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

Белый дом заявил, что Зеленский отказался от прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, что противоречит желанию завершить конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает телеканал Fox News.

По ее словам, украинский политик в Овальном кабинете начал сразу продвигать идею о предоставлении Украине гарантий безопасности, «ставя телегу впереди лошади». Ливитт напомнила, что команда Трампа ведет активные переговоры и хочет добиться урегулирования кризиса, а для этого необходимы конкретные шаги.

«Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — отметила пресс-секретарь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО призвал готовиться к остановке огня на Украине

      Медведев назвал встречу лидеров стран ЕС в Лондоне «антитрамповским русофобским шабашем»

      На Западе назвали Зеленского подделкой из-за его подарка Трампу

      Пушилин заявил о попытках украинских войск укрепиться в районе Дзержинска

      Американцы обвинили Трампа в переходе на сторону России

      Еврокомиссия призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

      «Ростов» спасся от поражения от «Динамо» в РПЛ

      Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

      Симоньян назвала Зеленского свиньей из-за его поведения на встрече с Трампом

      В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше