В Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине

Белый дом заявил, что Зеленский отказался от прекращения огня на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, что противоречит желанию завершить конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает телеканал Fox News.

По ее словам, украинский политик в Овальном кабинете начал сразу продвигать идею о предоставлении Украине гарантий безопасности, «ставя телегу впереди лошади». Ливитт напомнила, что команда Трампа ведет активные переговоры и хочет добиться урегулирования кризиса, а для этого необходимы конкретные шаги.

«Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — отметила пресс-секретарь.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах.