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00:30, 3 марта 2025Из жизни

Австралийка очнулась после операции и заговорила с иностранным акцентом

Австралийка Ким Холл внезапно заговорила с британским акцентом после операции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: news.com.au

57-летняя женщина, выросшая в сельской местности в Австралии, перенесла операцию на челюсти и заговорила с иностранным акцентом. Об этом сообщает News.com.au.

Австралийке Ким Холл диагностировали рак нижней челюсти, поэтому в 2021 году ей пришлось лечь под нож. После операции женщина училась заново пить, глотать и говорить. Когда Холл наконец освоилась с речью, ее сестра, мать и врачи заметили, что она внезапно заговорила с британским акцентом. Причем ее говор оказался характерным для жителей графства Йоркшир.

По словам Холл, она никогда не была в Великобритании. Ей диагностировали синдром иностранного акцента. Логопед Эмма Чартерс объяснила, что из-за расстройства гласные, которые произносит Холл, звучат по-другому. Австралийка не говорит с британским акцентом, но из-за изменения гласных звуков, ее речь напоминает речь британки. При этом Чартерс отметила, что случай женщины уникален. Обычно изменения в речи происходят из-за инсульта или черепно-мозговой травмы, а не из-за операции.

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Холл призналась, что ей не хватает ее оригинальной австралийской речи, а синдром мешает ее работе. Она работает помощницей в школе и иногда не может нормально изъясняться с детьми. Женщина призналась, что хотела бы вернуться к себе прежнее произношение, но после победы над раком она думает только о будущем. «Я жива, и мне все равно, как я говорю», — заявила она.

Ранее сообщалось, что никогда не бывавшая в Италии британка перенесла инсульт и заговорила с итальянским акцентом. Женщина пожаловалась, что из-за нового акцента она перестала чувствовать себя собой. «Даже мой смех уже не тот…» — призналась она.

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